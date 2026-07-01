الهيئة البريطانية: حادثة بحرية قبالة سواحل اليمن



ـ دولي



قالت "UKMTO"، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن حادثة بحرية على بعد 76 ميلاً بحرياً جنوب "بلحاف"، جنوبي شرق .





وأضافت في نشرة تحذيرية نشرتها على منصة "إكس" أن مسؤول أمن إحدى السفن أفاد باقتراب عدة قوارب صغيرة من السفينة، وعلى متنها أشخاص يحملون أسلحة خفيفة.



وتابعت "UKMTO" أن الطاقم تجمع في الحماية الآمنة "القلعة/Citadel" وأنهم في أمان.