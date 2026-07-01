ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني.. ماضون في مسار نزع السلاح النووي

وقال ، إن " ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني"، لافتاً إلى أن "قطعت شوطاً كبيراً بشأن الاتفاق".وأضاف، أن "الضربات التي وجهناها إلى إيران الأسبوع الماضي كانت قوية"، معتبراً أن "الجميع يستفيد من ارتفاع أسواق المال وتراجع أسعار النفط، وكذلك انخفاض أسعار قطاع التجزئة".