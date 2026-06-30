الشرع: إسرائيل تريد إدخال سوريا في فوضى جديدة

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن الشرع قوله إن تسعى مجددًا إلى تحويل الأرض السورية إلى ساحة فوضى غير منتهية، بهدف تفكيك وحدة الشعب السوري وإضعاف قدرته على المضي في مسيرة النهوض وإعادة الإعمار.وأضاف الشرع أن " ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية، ولا مكانًا لتنفيذ أطماع الآخرين"، في موقف يعكس تصعيدًا سياسيًا واضحًا من دمشق تجاه التحركات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب.وجاء كلام الشرع بعد توغل القوات الإسرائيلية في قرى عابدين وجملة وتل المغر في الجنوبية، والتي تعرضت، يوم أمس الإثنين، لقصف مدفعي وغارات بالمروحيات، وسط توتر ميداني متصاعد في المنطقة.