الرئيس الايراني: جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع الخامنئي

جاءت تصريحات بزشكيان ردا على الضغوط والاتهامات الداخلية التي واجهها فريق التفاوض من قبل التيارات المحافظة والمتشددة.وأكد بزشكيان أن لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها، ومصالحها، ومبادئها الوطنية في المفاوضات مع تحت أي ظرف، مشددا على أن الخطوات التفاوضية والاتفاق لم يخرجا عن مظلة ، بهدف قطع الطريق على محاولات التشكيك وتشويه صورة الفريق الدبلوماسي.وكان المرشد الأعلى مجتبى الخامنئي قد أعلن في وقت سابق موافقته على مذكرة التفاهم لحلحلة وضع "لا حرب ولا سلم"، موضحا أنه، بالرغم من أن له وجهة نظر مختلفة، وافق بناء على تعهد بزشكيان بتحمل المسؤولية الكاملة بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي عن ضمان صون حقوق الشعب الإيراني.واتفقت القيادة الإيرانية متمثلة بالمرشد والرئيس الإيراني على أن استئناف المفاوضات المباشرة مستقبلا لا يعني بالشروط أو الإملاءات الأمريكية المفرطة.