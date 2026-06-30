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الرئيس الايراني: جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع الخامنئي
دوليات
2026-06-30 | 04:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
56 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، إن جميع مراحل التفاوض ومذكرة التفاهم مع
الولايات المتحدة
جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى السيد مجتبى الخامنئي وضمن الآليات المعتمدة.
جاءت تصريحات بزشكيان ردا على الضغوط والاتهامات الداخلية التي واجهها فريق التفاوض من قبل التيارات المحافظة والمتشددة.
وأكد بزشكيان أن
طهران
لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها، ومصالحها، ومبادئها الوطنية في المفاوضات مع
واشنطن
تحت أي ظرف، مشددا على أن الخطوات التفاوضية والاتفاق لم يخرجا عن مظلة
القيادة العليا
، بهدف قطع الطريق على محاولات التشكيك وتشويه صورة الفريق الدبلوماسي.
وكان المرشد الأعلى مجتبى الخامنئي قد أعلن في وقت سابق موافقته على مذكرة التفاهم لحلحلة وضع "لا حرب ولا سلم"، موضحا أنه، بالرغم من أن له وجهة نظر مختلفة، وافق بناء على تعهد بزشكيان بتحمل المسؤولية الكاملة بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي عن ضمان صون حقوق الشعب الإيراني.
واتفقت القيادة الإيرانية متمثلة بالمرشد والرئيس الإيراني على أن استئناف المفاوضات المباشرة مستقبلا لا يعني
القبول
بالشروط أو الإملاءات الأمريكية المفرطة.
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