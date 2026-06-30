قطر: لا يوجد في الدوحة اجتماع رفيع المستوى مقرر بين إيران وأمريكا

وقال المتحدث باسم ، إن "المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف موجود في للقاء الوسطاء ومتابعة سير المفاوضات"، مؤكداً أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر حالياً بين وإيران، كما أنه لن يعقد لقاءً مباشراً مع مسؤولين إيرانيين".وأضاف أن "الأموال الإيرانية المجمدة، والبالغة 6 مليارات دولار، لم تُحوَّل إلى حتى الآن"، مشيراً إلى أن "أي اتفاق بشأن تحويلها سيأتي في إطار التوافق بين وطهران ووفقاً لتطورات مسار المفاوضات".وأكد المتحدث أن "ملف وإعادة فتحه وعودة الملاحة فيه يحظى بأولوية قصوى"، لافتاً إلى أن " تنسق مع سلطنة عُمان لضمان العبور الآمن للسفن، وأن الأولوية تتمثل في تأمين حركة الملاحة وإزالة الألغام من المضيق".وشدد على أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز حق مكفول لجميع دول ، ولا يمكن بإغلاق المضيق أو تهديد سلامة الملاحة فيه"، مبيناً أن "خط اتصال مباشراً خاصاً بخفض التصعيد استُخدم للمساعدة في احتواء المواجهات الأخيرة".كما ثمّن المتحدث "المشاركة الفرنسية في جهود إزالة الألغام من مضيق هرمز"، مؤكداً أن "التركيز في المرحلة الحالية ينصب على استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين إلى ما كانا عليه قبل الحرب".