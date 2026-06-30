العراق في المرتبة الـ 140 عالمياً ضمن تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2026

وأوضح التقرير أن العالم يواصل ابتعاده عن مسار السلم، مدفوعاً بتصاعد النزاعات المسلحة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع تضاعف أعداد الدول المنخرطة في نزاعات خارج حدودها منذ عام 2008. كما أشار المعهد إلى ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي للعام العاشر على التوالي.وعلى الصعيد الإقليمي، تصدرت في المؤشر بحلولها في المرتبة الـ 31 عالمياً، تلتها في المرتبة الـ 49، ثم سلطنة عُمان في المرتبة الـ 60. في المقابل، تذيلت دول عربية أخرى الترتيب نتيجة تداعيات الصراعات، حيث جاءت كل من الصومال، وسوريا، واليمن، والسودان ضمن الدول الأقل سلمية.يُذكر أن مؤشر السلام العالمي يُعد أحد أبرز المقاييس الدولية لرصد حالة السلم واتجاهاتها، رغم تسجيل العام الماضي ثاني أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالنزاعات منذ إطلاق المؤشر قبل نحو عقدين.