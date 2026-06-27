مسؤول أمريكي يعلن إسقاط تسع مسيرات إيرانية

ونقلت " نيوز" عن مسؤول أمريكي، "القوات الأمريكية والبحرينية أسقطت 9 مسيرات إيرانية أطلقت الليلة الماضية على القوات الأمريكية في ".وكان التلفزيون الإيراني أفاد، بدوي انفجارات جنوبي ، فيما أعلن عن شن ضربات عقب هجوم إيراني على سفينة تجارية.ويوم الجمعة الماضي، شنّ الجيش الأمريكي غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع الرادار الساحلية، ردا على هجوم إيراني على سفينة شحن في ، وبعد ساعات شنّت إيران غارات مضادة بطائرات مسيرة على البحرين التي يتمركز فيها للبحرية الأمريكية.