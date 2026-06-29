ترامب بشأن اجتماع الدوحة: قد يكون مهما

اعتبر الرئيس الامريكي ، الاثنين، أن الاجتماع الذي سيعقد مع في العاصمة القطرية قد يكون مهما.

وقال في كلمة له، "اجتماع قد يكون مهما وسنعرف ذلك لاحقا"، مضيفا "نحقق تقدما جيدا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني".

ولفت الرئيس الأمريكي "ستعقد غدا جلسة محادثات في الدوحة وفريقنا يستعد للمغادرة إلى ".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي ترمب إن طلبت عقد اجتماع مع .

وأضاف ترامب أنه طلب عقد اجتماع سريع للفرق الفنية الإيرانية والأمريكية المتعلقة ببحث الجوانب الفنية لمذكرة التفاهم التي عقدت أولى جولاتها في ، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني سيكون غدا في الدوحة.