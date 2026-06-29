فقدان أكثر من 100 فنزويلي تم ترحيلهم من أمريكا قبل الزلازل

وذكرت وكالة "أ. ب" أن رحلة ترحيل من إلى وصلت قبل ساعات من زلازل الأربعاء، وكان على متنها 146 فنزويليا، بينهم 19 امرأة وسبعة أطفال، وفقا لتقرير مراقبة رحلات الترحيل الصادر عن والجمارك الأمريكية، وهي مبادرة تابعة لمنظمة "هيومن رايتس فيرست" المعنية بتتبع رحلات الترحيل.وقالت ليسبث بورتيلو البالغة من العمر 58 عاما، إنها نجت من تحت أنقاض الفندق مع نحو 20 شخصا آخرين من المرحلين الذين ساروا في الشوارع بحثا عن مساعدة.وأضافت: "شاهدنا الناس يركضون بعضهم عراة وغيرهم حفاة، وهم يخرجون من تحت أنقاض المبنى في لا غوايرا"، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة يوم الأربعاء.وصرحت بورتيلو بأن الحكومة نقلتهم إلى فندق سانتواريو لا يانادا، حيث خضعوا لفحوصات طبية وحصلوا على وثائق هوية، وأُبلغوا بأنهم سيعودون إلى منازلهم في اليوم التالي.وضرب فنزويلا مساء يوم 24 حزيران الحالي، وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.