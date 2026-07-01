روسيا تعلن إسقاط 133 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 133 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت ".وأوضحت الوزارة أنه "تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك وكالوغا وأوريول وروستوف وريازان وساراتوف وسمولينسك وتفير وتولا وموسكو وإقليمي كراسنودار وستافروبول وجمهوريتي بشكيريا وكالميكيا وفوق مياه ".