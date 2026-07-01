واشنطن لا تستبعد استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران

وقال فانس في تصريح للصحفيين قبل مغادرته : "لا أستطيع أن أعد بشيء، لأن ذلك يعتمد بطبيعة الحال على ما سيفعله الإيرانيون في النهاية. ما أنا واثق منه هو أن الرئيس لن يعيد قواتنا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، وما لم يكن هناك هدف محدد بوضوح".

وأضاف: "ما إذا كنا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية مرتبط بتصرفات الإيرانيين. إذا قرروا استئناف برنامجهم النووي، أو حاولوا مجددا ضرب السفن التجارية، فإن ذلك سيعيد حساباتنا".



في الوقت نفسه، أشاد فانس بسير المحادثات التقنية بين ممثلي وإيران، قائلا: "من المبكر الحديث عن نتائجها، لكنها تسير بشكل جيد".



وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق، لدى سؤاله عن نية استئناف العمليات ضد ، إن الأمور بين وطهران تسير بشكل جيد، دون أن يؤكد أو ينفي أي تحرك عسكري.