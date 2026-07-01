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واشنطن لا تستبعد استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران
دوليات
2026-07-01 | 16:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
205 شوهد
أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه لا يستبعد إمكانية استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد
إيران
، مشددا على أن ذلك مرهون بسلوك
طهران
والتزامها باتفاق
إسلام أباد
.
وقال فانس في تصريح للصحفيين قبل مغادرته
ولاية فرجينيا
: "لا أستطيع أن أعد بشيء، لأن ذلك يعتمد بطبيعة الحال على ما سيفعله الإيرانيون في النهاية. ما أنا واثق منه هو أن الرئيس لن يعيد قواتنا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، وما لم يكن هناك هدف محدد بوضوح".
وأضاف: "ما إذا كنا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية مرتبط بتصرفات الإيرانيين. إذا قرروا استئناف برنامجهم النووي، أو حاولوا مجددا ضرب السفن التجارية، فإن ذلك سيعيد حساباتنا".
في الوقت نفسه، أشاد فانس بسير المحادثات التقنية بين ممثلي
الولايات المتحدة
وإيران، قائلا: "من المبكر الحديث عن نتائجها، لكنها تسير بشكل جيد".
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد قال في وقت سابق، لدى سؤاله عن نية استئناف العمليات ضد
إيران
، إن الأمور بين
واشنطن
وطهران تسير بشكل جيد، دون أن يؤكد أو ينفي أي تحرك عسكري.
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