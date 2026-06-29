إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار قوي في إمارة موناكو

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، نقلا عن مصدر في الشرطة، بإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار قوي بإمارة ، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأضافت الصحيفة: "هز انفجار قوي مساء الاثنين، ووقع الحادث حوالي الساعة 21:00 مساء".

وأوضحت الصحيفة أن "حكومة موناكو أعلنت عن ثلاث إصابات على الأقل، اثنان منهم في حالة خطيرة".

وبحسب البيانات الأولية، شوهد رجل في لقطات المراقبة وهو يترك حقيبة ظهر عند الباب الأمامي للمبنى بينما كان آخرون يدخلون، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه سمع دوي انفجار قوي في موناكو ليلة الاثنين.