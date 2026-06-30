وزير أمريكي: سعيد بخروج إيران من مونديال 2026

وقال الوزير إنه كان "سعيداً للغاية" بمغادرة بعثة المنتخب الإيراني .وأضاف أنه احتفل بذلك، واصفاً التعامل مع بعثة بأنه كان الأصعب بين جميع المنتخبات المشاركة.