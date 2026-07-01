اعتقال 4 أشخاص بعد العثور على 16 طفلا بأوضاع مأساوية داخل منزل ريفي

ونفذت الشرطة المحلية، بالتعاون مع جهات التحقيق في الولاية، عملية تفتيش لمنزل في قرية هامدن الصغيرة، حيث عُثر على الأطفال في أوضاع وصفتها السلطات بأنها بالغة السوء.وقال في أوهايو، آندي ويلسون، خلال مؤتمر صحفي، إن الظروف التي وُجد فيها الأطفال "لا يمكن تصورها حتى بالنسبة للبالغين، فضلًا عن الأطفال".وأوقفت قوات إنفاذ القانون جاري سايدرز الابن، وجاري سايدرز الأب، وكريستينا سايدرز، وإليزابيث سايدرز. ولم يمثل أي منهم بعد أمام المحكمة، كما لم يُعيَّن لهم محامون من قبل الدولة حتى الآن.وقال المدعي العام لمقاطعة فينتون، آرتشر، إن المتهمين يواجهون تهمة تعريض الأطفال للخطر، وهي جناية من الدرجة الثانية ترتبط بإلحاق أذى جسدي جسيم.ولم تؤكد السلطات ما إذا كان الأطفال على صلة قرابة بالمتهمين، لكنها أوضحت أن القضية لا تتعلق بالاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن البالغين ليسوا من سكان المنطقة ويُعتقد أنهم كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر.وتقع قرية هامدن، التي شهدت الواقعة، في منطقة يقل عدد سكانها عن ألف نسمة، وتبعد نحو 97 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة .وأضافت السلطات أن أعمار الأطفال تتراوح بين سنة ونصف السنة و18 عامًا، بينهم ذكور وإناث، وأن عددًا منهم كانوا في حالة صحية حرجة عند العثور عليهم، فيما نُقل اثنان جواً إلى مراكز طبية متخصصة من المستوى الأول لعلاج إصابات خطيرة.