الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 4 عناصر من حماس في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "هاجم خلال الأسبوع الأخير شمال قطاع ، وقضى على أربعة مخربين من الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس، كانوا يعملون على تنفيذ مخططات ضد قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة". وأضاف البيان أن "المخربين الذين تمت تصفيتهم هم محمود علي لبد - أحد عناصر مضادات الدروع في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس، معاذ - أحد عناصر مضادات الدروع في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس، سامح أبو كميل - قائد فصيل في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس، أكرم أشرف حماد لبد - عنصر قنص في الجناح العسكري لمنظمة حماس". وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "هاجم أيضا ودمر أول أمس (الاثنين) فتحات إطلاق ومنصات إطلاق استخدمتها منظمة حماس لمحاولات تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني ".وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بتأكيد أن "قواته التابعة لقيادة منتشرة في المنطقة وفقا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".