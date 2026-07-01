توجه لتقليص القوات الأميركية في السعودية

وقالت الصحيفة إن " عززت خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب تواجدها العسكري في بالسعودية لردع إيران، إلا أن والرياض اختلفتا حول العملية التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران في شباط من هذا العام، فقد دعت ودول خليجية أخرى إلى تسوية دبلوماسية، وحذرت من أن أي محاولة للإطاحة بالحكومة الإيرانية قد تضر بسوق النفط والاقتصاد الأمريكي والاستقرار الإقليمي".وأضافت "تدرس الولايات المتحدة الآن تقليص وجودها العسكري في السعودية وتركيز قواتها في الدول التي قدمت دعما كبيرا خلال الحرب، ومنها والأردن".وأشارت إلى أن "الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية نشأ في أعقاب العملية الأمريكية، التي سعت إلى إخراج السفن من ، والذي أغلقته إيران مع بداية النزاع. حيث أعلن ترامب في مايو أنه سيرافق ناقلات النفط والسفن التجارية بأمان إلى خارج المضيق".ووفقا للصحيفة، "فوجئ حلفاء الولايات المتحدة في بهذه الخطوة. وبسبب مخاوفها من اتساع رقعة التصعيد، بادرت السعودية إلى منع القوات الأمريكية من استخدام قواعدها وأجوائها، التي كانت تشكل ركيزة أساسية لإنجاز المهمة".وردا على ذلك، هددت واشنطن بحجب شحنات أنظمة الاعتراض التي تستخدمها السعودية للدفاع ضد الصواريخ والمسيرات الإيرانية. فأجبر هذا على رفع القيود المفروضة على استخدام قواعدها ومجالها الجوي، وفقا لما صرح به مسؤولون عرب للصحيفة.ومع ذلك، لم تستأنف الولايات المتحدة عملية "مشروع الحرية". وبدلا من ذلك، زعمت الصحيفة أن نسق سرا إخراج السفن التجارية من المنطقة ليلا بعد إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.وزار وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي الإمارات والكويت والبحرين، ولكنه لم يزر السعودية.ووفقا لصحيفة "وول "، اعتبرت الرياض هذه الزيارة بمثابة استعراضٍ للعداء.إلا أن رفضت هذا التفسير، مؤكدة أن روبيو أجرى محادثات مثمرة مع وزير الخارجية السعودي في ، وأن العلاقات بين واشنطن والرياض لا تزال متينة.