إسرائيل: سنبقى في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كاتس قوله، خلال مراسم تأبينية للجنود الذي قُتلوا في الحرب مع في العام 2006: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الجهادية".وشدد كاتس "لن ننسحب من المناطق الأمنية".وحذر كاتس مجددًا من أنها ستتعرض "بكل قوة" لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان.وكان الإسرائيلي قد أكد، أمس الثلاثاء، أن قواته ستبقى في لبنان ما دامت ميليشيا المدعومة من تشكل تهديدًا لسكان شمال .ويؤكد قادة إسرائيل أن قوات الجيش لن تقوم بأي انسحاب إلا بعد نزع سلاح حزب الله من لبنان.وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار، عندما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردًا على اغتيال المرشد الإيراني في أول أيام الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في 28 شباط.وردّت إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق واجتياح بري لجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 4300 شخص بحسب السلطات.وقُتل في الجانب الإسرائيلي 38 جنديًا ومتعاقد مدني.وفي ، وسّعت إسرائيل انتشار قواتها في جنوب سوريا إلى وأبعد من المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، عقب سقوط حكم في العام 2024.أما في غزة، فتسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع، وهي لم توقف ضرباتها بشكل كامل رغم اتفاق وقف إطلاق النار.