واشنطن توقع اتفاقاً لبناء سفارتها الدائمة في القدس

وقال السفير الأميركي لدى ، خلال مراسم التوقيع في ، إن "لا تعترف فقط بالقدس بوصفها العاصمة الأبدية والأصلية والدائمة للشعب اليهودي، بل ستتخذ إجراءً عملياً بهذا الشأن".وأضاف هاكابي أن بلاده ستنشئ مجمعاً جديداً ودائماً للسفارة يكون مقراً رئيسياً لأنشطتها الدبلوماسية في إسرائيل.