رويترز: إيران تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز وتلوّح بفرض رسوم على السفن

وبحسب الوكالة، فإن تعتبر أن الاتفاق المؤقت مع يمنحها حق الإشراف على حركة العبور خلال فترة الـ60 يوماً، وتطالب بجعل هذا الترتيب دائماً، فيما ترفض فرض أي قيود أو رسوم على الملاحة في المضيق.وأضافت أن قد تبدأ بفرض رسوم على السفن اعتباراً من منتصف آب المقبل إذا لم يتم تمديد الاتفاق المؤقت.