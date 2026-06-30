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احتجاجات في كينيا.. الاخلاء برصاص حي والحصيلة الأولية قتيل
دوليات
2026-06-30 | 10:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
41 شوهد
نقلت رويترز عن شهود أن الشرطة الكينية أطلقت، الثلاثاء، رصاصا حيا على مظاهرة في
نيروبي
؛ احتجاجا على ما تردد عن وقوع حالات اختطاف.
وقال شاهدان إن شخصا على الأقل قتل خلال الاحتجاج الذي اندلع في حي ماثاري. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة بعد.
وتأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء تقارير عن اختفاء واختطاف عدد من الأشخاص، وهي قضية أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي تطالب السلطات بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت كينيا موجات متكررة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، تخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأسفرت في عدد من المناسبات عن سقوط قتلى وجرحى، وسط دعوات محلية ودولية لضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمي.
والخميس الماضي، أطلقت الشرطة في كينيا الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في
نيروبي
بعد نزول العشرات إلى الشوارع لإحياء ذكرى مقتل محتجين قبل عامين خلال احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب زيادات ضريبية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وخطط منظمون لمسيرات بمناسبة الذكرى الثانية لتلك الاضطرابات التي اقتحم خلالها محتجون مقر البرلمان. وذكرت
اللجنة الوطنية
الكينية لحقوق الإنسان أن حملة أمنية أسفرت وقتها عن مقتل ما لا يقل عن 60.
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