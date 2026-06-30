احتجاجات في كينيا.. الاخلاء برصاص حي والحصيلة الأولية قتيل

وقال شاهدان إن شخصا على الأقل قتل خلال الاحتجاج الذي اندلع في حي ماثاري. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة بعد.وتأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء تقارير عن اختفاء واختطاف عدد من الأشخاص، وهي قضية أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي تطالب السلطات بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.وخلال الأشهر الماضية، شهدت كينيا موجات متكررة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، تخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأسفرت في عدد من المناسبات عن سقوط قتلى وجرحى، وسط دعوات محلية ودولية لضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمي.والخميس الماضي، أطلقت الشرطة في كينيا الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في بعد نزول العشرات إلى الشوارع لإحياء ذكرى مقتل ‌محتجين قبل عامين خلال احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب زيادات ضريبية وارتفاع تكاليف المعيشة.وخطط منظمون لمسيرات بمناسبة الذكرى الثانية لتلك الاضطرابات التي اقتحم خلالها محتجون مقر البرلمان. وذكرت الكينية لحقوق الإنسان أن حملة ⁠أمنية أسفرت وقتها عن مقتل ما لا يقل عن 60.