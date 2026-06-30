بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب بالكرسي الرسولي

وتم اتخاذ قرار ترقية الراهبة الإيطالية اليساندرا سميريلي لتتولى رئاسة المكتب الفاتيكاني المعني بشؤون المهاجرين والبيئة والتنمية لمنصب الكرسي.وتُعد سميريلي، الخبيرة الاقتصادية، ثاني أبرز شخصية في دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة، ليأتي هذا امتدادا للمسار الذي رسمه سلفه ، والذي جعل من ترقية النساء وتوليهن مناصب إدارية عليا داخل ركيزة أساسية، استجابة للمطالبات المستمرة بمنحهن أدوارا أوسع وأكثر فاعلية في مراكز صنع القرار داخل الكنيسة.كما تُعد الراهبة البالغة من العمر 51 عاما، ثالث امرأة تترأس إحدى دوائر الكوريا الرومانية.