روسيا تعلن إسقاط 75 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 75 طائرة مسيرة أوكرانية، يوم 29 يونيو خلال الفترة من الساعة 14:00 حتى 20:00 بتوقيت ".وأوضحت الوزارة أنه "تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك وفورونيج وتولا وكالوغا وسمولينسك وموسكو وإقليم كراسنودار وجمهورية وفوق مياه وبحر آزوف".