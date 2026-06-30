روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

أعلنت ، عن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية خلال 14 ساعة فوق أراضيها.

وقالت ، إن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من اعتراض وتدمير 121 طائرة أوكرانية مسيرة، اليوم 30 يونيو من الساعة 07:00 إلى 21:00 بتوقيت ".

وأضافت أن "المسيرات الأوكرانية أُسقطت فوق أراضي مناطق متعددة، شملت: بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وكالوغا، وكورسك، وسمولينسك، وروستوف، وريازان، وتامبوف، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية ، بالإضافة إلى مياه ".