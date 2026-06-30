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روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
دوليات
2026-06-30 | 17:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
27 شوهد
أعلنت
روسيا
، عن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية خلال 14 ساعة فوق أراضيها.
وقالت
وزارة الدفاع الروسية
، إن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من اعتراض وتدمير 121 طائرة أوكرانية مسيرة، اليوم 30 يونيو من الساعة 07:00 إلى 21:00 بتوقيت
موسكو
".
وأضافت أن "المسيرات الأوكرانية أُسقطت فوق أراضي مناطق متعددة، شملت: بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وكالوغا، وكورسك، وسمولينسك، وروستوف، وريازان، وتامبوف، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية
القرم
، بالإضافة إلى مياه
بحر آزوف
".
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