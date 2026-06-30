إيران.. مصرع مسؤول كبير في الحرس الثوري

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن الأدميرال زاده توفي إثر انقلاب سيارته على طريق في محافظة .وأشار المصدر ذاته إلى أن فرق المرور والإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، ونقل الادميرال أكبر زاده إلى مركز طبي لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه البليغة.وبينت أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية حتى الآن.