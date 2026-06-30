مجلس النواب الأمريكي يرفض قرارا يخص لبنان

وصوت إلى جانب القرار، 189 عضوا في ، فيما عارضه 235 عضوا.وكان مشروع القرار يدعو الرئيس الأمريكي إلى "سحب القوات الأمريكية من أي عمليات قتالية في " في غضون 7 أيام.وأشار النواب الذين قدموا مشروع القرار، إلى أن القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات القتالية في لبنان حاليا، لكن هدفهم منع وقوع ذلك في المستقبل.جدير بالذكر أنه حتى في حال تبني القرار، لن يكون له طابع إلزامي، وسيكون من حق تجاهله، وهو يعبر عن موقف المشرعين الأمريكيين فقط.