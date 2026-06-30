تسجيل زلزال بقوة 6.2 درجة في خليج كاليفورنيا

ووفقا للمعلومات المتوفرة، شعر السكان بهزات أرضية على طول سواحل ولايتي سور وسينالوا.وذكرت منظمة "SASSLA" لنظام الإنذار المبكر من الزلازل أن السكان شعروا بالهزات الأرضية على طول سواحل ولايتي باخا سور وسينالوا في .وجاء في بيان المنظومة المنشور على منصة التواصل X: سُجِّل بقوة أولية بلغت 6.2 درجة في . وأفادت الأنباء بأن سكان سواحل باخا كاليفورنيا سور وسينالوا شعروا بالهزات. ويجري انتظار التقرير النهائي من لرصد الزلازل".وبحسب الهيئة، وقع الزلزال يوم الثلاثاء الساعة الواحدة و46 دقيقة بعد الظهر بتوقيت وسط المكسيك (العاشرة و46 دقيقة ليلا بتوقيت موسكو).