ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1719 قتيلا

وأشار إلى أن عدد الإصابات وصل حتى الآن إلى أكثر من 5000 شخص.وقال للصحفيين: "بلغ عدد القتلى 1719، بلغ عدد المصابين 5034 شخصا".وفي وقت سابق، تحدث رئيس البرلمان الفنزويلي عن مقتل 1450 شخضا جراء الزلزال، ووفقا له، تضرر ما مجموعه 855 مبنى، وتدمر 189 مبنى تدميرا كاملا.وضرب فنزويلا مساء يوم 24 حزيران الحالي، وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.