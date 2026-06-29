الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من اليوم

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، إن "التسجيل في خدمة تواجدي إجباري قبل السفر ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل تفادياً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية".وأوضحت أنه "يتعين على مواطني الدولة إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي، والتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم (97180024+)".