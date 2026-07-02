المحكمة العليا ترفض مرسوما لترامب يقييد منح الجنسية بالولادة

وأشار قاضي ، ، إلى وجود مسار تشريعي محتمل يمكن للكونغرس من خلاله تحقيق جزء كبير من الهدف نفسه.وصوتت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 ضد تنفيذ مرسوم الذي كان يسعى إلى منح الجنسية تلقائيا فقط للأطفال المولودين لمواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، ورغم انضمامه إلى الأغلبية، قدم القاضي رأيا متفقا شرح فيه أن السبب الرئيسي لبطلان المرسوم هو أنه حاول تعديل قانون سبق أن سنه ، وليس لأنه يتعارض مع الدستور مباشرة، وأشار كافانو إلى أن الكونغرس يمتلك السلطة التشريعية لإدخال استثناءات على مبدأ الجنسية بالولادة، شريطة أن تتوافق مع للدستور.وأوضح كافانو أن الكونغرس أدرج نص عشر المتعلق بالجنسية بالولادة في القانون الفيدرالي لأول مرة عام 1940، ثم أعاد تضمينه في والجنسية لعام 1952، مستندا بذلك إلى تفسير المحكمة العليا في قضية " ضد وونغ كيم آرك" عام 1898، التي أرست مبدأ منح الجنسية تلقائيا لمعظم المولودين على الأراضي الأمريكية.