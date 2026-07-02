دول الخليج تدرس فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز

وكانت الوكالة قد أفادت في أواخر حزيران الماضي، بأن عُمان حذرت من أن عبور السفن للمضيق قد يرافقه تحصيل رسوم، وأن العودة إلى الوضع السابق قبل العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على أصبحت مستحيلة.ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين خليجيين قولهم في أحاديث خاصة، إن "بعض القوى الأوروبية الرائدة تقبل الآن بأن السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي سيكون عليها دفع رسوم لإيران وعُمان".وكانت صحيفة تايمز قد كتبت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن عُمان قدمت اقتراحا رسميا للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بشأن تحصيل رسوم العبور، استنادا جزئيا إلى آليات مطبقة في ومضيق ، مع الإشارة إلى أن تصر على الطابع الإلزامي للرسوم رغم كونها طوعية شكلا في المشروع العُماني.وأعلنت السلطات الإيرانية سابقا عن تطوير نظام قانوني جديد في بالتنسيق مع عُمان، مؤكدة أن الوضع في المضيق لن يعود بعد الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي كما كان عليه قبله، مع الإشارة إلى أن الرسوم ستكون مقابل خدمات متعلقة بالسلامة البحرية وليست " "، مع التزام إيران بعدم تحصيل أي أموال من السفن لمدة 60 يوما بعد مذكرة التفاهم مع في 18 حزيران.