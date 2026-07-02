روسيا تعلن اعتراض 100 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعاتها

أفادت ، اليوم الخميس، باعتراض 100 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية ومياه وبحر آزوف في غضون 12 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان: "في 2 يوليو بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بتوقيت ، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 100 طائرة مسيّرة أوكرانية".

وأضاف البيان أن الاعتراض "فوق مقاطعات موسكو وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وأوريول وروستوف وريازان وتفير وتولا وسمولينسك ونيجني نوفغورود وإقليم كراسنودار، وجمهورية ، فضلا عن مياه الأسود وآزوف".