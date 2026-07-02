سوريا.. التفاصيل الكاملة لتفجير مقهى في دمشق

وقالت الداخلية السورية في بيان: "بعد ظهر الخميس، وفي تمام الساعة الثالثة، وقع تفجير إرهابي استهدف أحد المقاهي في بالقرب من القصر العدلي في دمشق، على بعد نحو 70 مترا إلى الجهة الغربية منه".وذكر البيان أن التفجير أسفر عن مقتل تسعة مواطنين وإصابة 20 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الموقع.ووفق البيان فقد "أظهرت الإجراءات والتحقيقات الأولية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان".وتابع البيان: "عقب وقوع الانفجار قمنا بفرض طوق أمني حول الموقع، ونفذت فرق الهندسة والكلاب البوليسية عمليات تمشيط دقيقة للتأكد من خلو المنطقة من أي تهديدات أخرى.كما باشرت فرق جمع الأدلة في إدارة المباحث الجنائية أعمالها فورا، حيث جمعت الأدلة الجنائية، وراجعت تسجيلات المراقبة، وأخذت إفادات الشهود والأشخاص الموجودين في محيط الحادث، في إطار التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية منفذيها وكل من يقف وراءها".وأكد البيان أنه "حتى هذه اللحظة، لا تزال التحقيقات جارية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية فور التحقق منها".وكانت أنباء أولية أفادت، الخميس، بوقوع انفجار مجهول المصدر استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين رواد المقهى.