مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 في حادث تدافع عند معبد في الهند

ووفقا لمعطيات الصحيفة Navbharat Times، وصل إلى المعبد، حيث كان يقام حج ديني جماهيري، نحو 50 ألف مؤمن. وترتبط الزيادة الحادة في عدد الحجاج بوصول قطارين في وقت واحد تقريبا.ولم يتم تحديد سبب المأساة بشكل نهائي حتى الآن.وذكر رئيس لاكيساراي، شايلندرا ، أنه "بسبب تدفق الناس، انكسر سياج في أحد الأقسام، وبعد ذلك بدأ الناس يسقطون فوق بعضهم البعض".كما أُبلغ عن سقوط عمود كهربائي أو سلك وإصابة الناس بصدمة كهربائية، لكن هذه الشائعات لم تؤكد رسميًا حتى الآن. تواصل السلطات التحقق من ملابسات الحادث.