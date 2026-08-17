الطقس يتدخل ويمنع زحف حرائق بين بلدين اوربيين

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء في بمدينة كالترهيربرج التابعة لبلدة مونشاو الألمانية: "هذا جيد بالنسبة لنا".وتجدر الإشارة إلى أن الحريق، الذي أتى على نحو 3 آلاف هكتار، هو الأكبر في تاريخ .وكان الحريق قد اقترب في وقت سابق إلى مسافة نحو 300 متر من الحدود الألمانية، ما أثار مخاوف من أن تؤدي رياح أقوى ومتغيرة الاتجاه إلى دفع النيران نحو .وتم إجلاء نحو 30 فردا من السكان من 17 منزلا في أجزاء من مونشاو في وقت متأخر من مساء أمس الأحد كإجراء احترازي.وأعرب أفراد قوات الإطفاء عن أملهم في إنقاذ المنازل. وقال متحدث باسم قوات الإطفاء: "بين الحريق والمنازل توجد مروج قمنا بإغراقها بالكامل بالمياه خلال الساعات القليلة الماضية".وانضمت فرق إطفاء ألمانية إلى جهود مكافحة الحريق بعد أن طلبت بلجيكا المساعدة بعد ظهر أمس الأحد.وواصلت فرق الإطفاء في تحريك صهاريج المياه عبر كالترهيربِرج طوال الليل، بينما أعادت الفرق ملء الخزانات الكبيرة المستخدمة في سيارات الإطفاء التي تكافح النيران مباشرة. وأُقيمت أماكن إقامة طارئة في مدرسة قريبة.وفي شرق بلجيكا، واصلت فرق الإطفاء مواجهة ظروف صعبة.وقال البلجيكي، كينتان، إن الرياح القوية نسبيا والمتغيرة باستمرار تجعل جهود مكافحة الحريق صعبة للغاية.