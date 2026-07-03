أسبوع حداد كامل.. ايران تستعد لتشييع جثمان السيد الخامنئي

واستشهد السيد الخامنئي في الغارات الأمريكية الإسرائيلية الأولى خلال الحرب.وستبدأ مراسم الجنازة في نهاية الأسبوع في ، مع خطط لمسيرات جماهيرية على مدى الأسبوع في قم ومشهد، بالإضافة إلى مراسم أخرى في .