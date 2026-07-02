ترامب: إيران وافقت تقريبا على كل شيء أردناه

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن وافقت تقريبا على كل شيء، فيما أشار الى أن المواجهة مع إيران ليست حربا.

وقال وفق "سي إن بي سي"، "المواجهة مع ليست حربا بحد ذاتها بل هي عملية لنزع السلاح النووي"، مضيفا "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي على الإطلاق وأقود جهود نزع سلاحها منذ نحو 4 أشهر".

ولفت الى أن "إيران وافقت تقريبا على كل شيء أردناه"، مردفا "إيران مارست البلطجة في الشرق الأوسط وضدنا طوال 47 عاما بسبب ضعف الرؤساء السابقين".

وكشف ترامب أن "أوباما سلم إيران 1.7 مليار دولار نقدا لتطوير أسلحتها وصواريخها"، مضيفا "قادة إيران الحاليون أكثر عقلانية ونتوافق معهم وهذا يعد تغييرا للنظام".