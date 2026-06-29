ترامب يحذر الأمريكيين من خطر لم يواجهوه من قبل

وشدد الرئيس الأمريكي على أن ذلك الأمر يشكل خطرا محيقا على برمتها.وقال للصحفيين في : "هذه ليست اشتراكية، بل هي الشيوعية بعينها. إنهم يستخدمون مصطلح -الديمقراطيين الاجتماعيين، لأن وقعه لطيف على المسامع، لكنكم في الحقيقة تتحدثون عن جوهر الشيوعية".ويرى الرئيس ترامب أن من يترشحون للانتخابات الأمريكية هم شيوعيون حقيقيون، وبحسب تصنيف الزعيم الأمريكي يعتبر زهران ممداني، الحالي على رأسهم.وأضاف ترامب: "في واقع الأمر، هذا يمهد الطريق لدخول الشيوعية إلى الولايات المتحدة، ولم يسبق أن واجهنا خطرا بمثل هذه الجسامة قط"، مردفا "أرى في ذلك التهديد الأكبر لبلادنا ربما منذ نشأتها، وهو خطر يفوق الحربين العالميتين، وهجمات من سبتمبر، والاعتداء على بيرل هاربر".