حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" في لبنان

وقالت اللبنانية، إن "2255 شهيدا و10524 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 8 أكتوبر".يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.