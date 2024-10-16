الغذاء العالمي بشأن وضع لبنان: سيئ للغاية

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن "الوضع في سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أسوأ بكثير".

الى ذلك، قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج، إن "أعداد النازحين تخطت مليونا و400 ألف نتيجة العدوان الإسرائيلي"، مضيفا أن "المطلوب زيادة الدعم الإنساني خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء".



وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لافتا إلى أنه الأمم المتحدة".

يشار الى أن تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.