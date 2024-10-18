بالصورة.. صحيفة تنشر قائمة جديدة لقيادات تسعى إسرائيل لاغتيالهم

نيوز – دولي

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، قائمة بقيادات تسعى لاغتيالهم.

وبحسب الصحيفة فقد ضمت القائمة كل من: مشعل – زعيم حماس في الخارج محمد السنوار – رئيس أركان العمليات الحية – السنوار أبو عبيدة – الناطق للفرع العسكري أبو مرزوق – العلاقات الخارجية

