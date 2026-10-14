"أسبيدس": 239 طلب دعم للسفن في البحر الأحمر خلال شهر



حذّر قائد مهمة البحرية «أسبيدس»، الأدميرال فاسيليوس غريباريس، من استمرار التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة التجارية في البحر الأحمر، داعياً السفن إلى توخي الحذر وتقييم المخاطر ومتابعة الإرشادات الأمنية.

وكشف غريباريس، عن تلقي المهمة 239 طلب دعم من السفن التجارية خلال أيلول 2026، فيما تجاوز إجمالي الطلبات منذ إطلاقها في شباط 2024 نحو 2760 طلباً، مع توفير حماية مباشرة ومرافقة لأكثر من 800 سفينة.



وأكد أن المهمة تواصل أداء دورها الدفاعي لحماية السفن والبحارة وضمان حرية الملاحة، مشيراً إلى أن توفير سفن حربية وقدرات إضافية يعتمد على قرارات .