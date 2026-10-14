القبض على سيدة عارية في الشارع تهذي بكلمات غريبة

وتلقت قوات الأمن إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت إلى المكان، حيث تبين أن السيدة تحمل الجنسية الصربية، وكانت تهذي بكلمات غير مفهومة.وبالفحص، عثرت الأجهزة بحوزتها على شهادة صحية صادرة من بلدها تفيد بمعاناتها من اضطرابات نفسية.ونجحت الأجهزة الأمنية، بمساعدة الأهالي، في السيطرة عليها وارتداء ملابسها، قبل تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى لمباشرة التحقيقات.