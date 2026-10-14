شقيقه الأكبر تحت العلاج.. السرطان يضرب عائلة البابا ليو الرابع عشر

وأوضحت أن لويس البالغ من العمر 74 عاما، والذي يقيم في ، يخضع للعلاج في أحد المستشفيات المحلية من الورم النقوي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم يؤثر على نخاع وإنتاج خلايا الدم.وأشارت إلى أن تشخيص إصابة زوجها بالمرض جرى عام 2017، وأنه خضع لعلاج بالخلايا الجذعية في 2019، وظل المرض تحت السيطرة لفترة طويلة بعد ذلك، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته الراهنة.يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن الأطباء اصابة البابا بسرطان الرئة وخضوعه أمس الثلاثاء لجراحة في الرئة بالعاصمة الإيطالية .