واشنطن تتسلم وثيقة إسرائيلية لشروط انهاء الحرب في لبنان

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين، إن نتنياهو سلّم الوثيقة إلى البيت الأبيض قبل زيارة مبعوث الرئيس بايدن، آموس هوكستين إلى بيروت، الاثنين، لمناقشة سبل الحل الدبلوماسي للصراع، حيث ان الوثيقة جاءت كثمرة مناقشات أجراها وزير الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي بشأن المبادئ التي تطالب إسرائيل بأن تكون جزءاً من أي حل دبلوماسي لإنهاء الحرب مع "حزب الله" اللبنانية.وقال إسرائيلي إن أحد المطالب الإسرائيلية، هو السماح لجيشها بالمشاركة في "إنفاذ فعال" للتأكد من عدم إعادة تسليح "حزب الله"، وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في مناطق جنوب لبنان القريبة من الحدود، مضيفاً أن "إسرائيل تطالب أيضاً بحرية عمل قواتها في المجال الجوي اللبناني".وأشار "أكسيوس" إلى أن هذين المطلبين يتعارضان مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم رقم 1701، الذي ينص على أن اللبناني، وقوات الأمم المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تنفذان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".وأوضح المسؤول الإسرائيلي: "نتحدث عن القرار 1701 إلى جانب اتساع نطاق الإنفاذ.. رسالتنا الرئيسية هي أنه إذا بذل اللبناني وقوات الأمم المؤقتة في لبنان المزيد من الجهد، فإن الإسرائيلي سيقوم بعمل أقل، والعكس صحيح".من جانبه، استبعد أميركي إمكانية أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط، التي من شأنها أن تقوّض سيادة لبنان إلى حد كبير.في غضون ذلك، رفض البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على ما ورد في التقرير من تصريحات المسؤولين.ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن هوكستين "يضغط من أجل نشر واسع النطاق للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان في إطار حل دبلوماسي ينهي الحرب في لبنان، وبينما كان عدد قوات اللبناني محدود في هذه المنطقة، فأن هوكستين يريد نشر 8 الاف جندي لبناني على الأقل في الجنوب، ورفع مستوى تفويض قوات "اليونيفيل" لمساعدة اللبناني ومنع أفراد أو جماعات مسلحة لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية من الانتشار بالقرب من الحدود.