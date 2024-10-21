انفجار في العاصمة السورية

نيوز – دولي

ذكرت الأنباء السورية، انه تم سماع دوي انفجار في دمشق.

وقالت الوكالة في خبر تابعته نيوز، ان "دوي انفجار في دمشق تم سماعه مساء اليوم، دون معرفة طبيعة الانفجار".

وأضافت ان "الانفجار ناتج عن استهداف سيارة وسط حي المزة في دمشق".