حديث "إسرائيلي" عن اغتيال "زياد النخالة" في سوريا.. حركة الجهاد تنفي

وذكرت وسائل إعلامية "إسرائيلية"، انه "شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة المزة بدمشق، كان في السيارة عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وبينهم النخالة".وزعمت "مقتل جميع من كانوا في السيارة".في السياق، نفى الجهاد الإسلامي في سوريا، إسماعيل السنداوي، استهداف أي من كوادر الحركة أو العام النخالة في الغارة الإسرائيلية على السورية دمشق.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، باستهداف غارة إسرائيلية لسيارة لمنطقة المزة في دمشق.