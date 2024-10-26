طهران: العراق وتركيا والامارات تسيطر على رحلاتنا الجوية

وقال مدير المطار ماجد باقري، ان حاليا وبسبب تشديد العقوبات على صناعة انخفض عدد الركاب من 1500 راكب الى 100 راكب يوميا، ونأمل أن نرى زيادة في عدد الركاب"، مبينا انه "تعد دول والإمارات واسطنبول أكثر مسارات رحلاتنا الخارجية".وبين انه "نحاول الحصول على الموافقة الجديدة لإنشاء محطة لشركات المحلية والأجنبية، وسيمر ممر من خلال هذه المحطة".