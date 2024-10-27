غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدات برج قلاوي وقعقعية الجسر وأنصار والحوش والبازورية، ومحيط القطراني جنوبي لبنان".

وأضافت أن "مسيرة إسرائيلية تغير على بلدة السماعية جنوبي لبنان".وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.