وخلال لقائه مع البريطاني جون هيلي، بدار السفارة اللبنانية في لندن، شدد ميقاتي، على "أولوية الوقف الفوري لإطلاق والعمل مع الجهات للتوصل إلى حل دبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا"، حسب الأنباء اللبنانية.بدوره شدد الوزير البريطاني على "المساعي الدبلوماسية قائمة لوقف إطلاق النار"، مؤكدا أن بلاده "تقوم بالتعاون مع الولايات وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بدعم اللبناني عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة".