تقارير أمريكية-إسرائيلية: صفقة قريبة لايقاف الحرب بلبنان.. حزب الله وافق على "فصل الساحات"

ونقل موقع أكسيوس، عن 3 مصادر، أن مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكغورك سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام من شأنه إنهاء الحرب في لبنان"، الى ان من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت إحرانوت" الإسرائيلية عن مصادر غربية إن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة، وذلك في تطابق مع ما أورده موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين اعتقادهم أن حزب الله "أصبح أخيرا على استعداد للنأي بنفسه عن المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة".وبحسب التقارير، فإن "الاتفاق المرتقب يتضمن إبعاد حزب الله عن جنوب نهر الليطاني، وإنشاء آلية رقابة دولية تضمن حرية العمل الإسرائيلي في مواجهة الانتهاكات، ومنع إعادة تسليح حزب الله"، وفقا للصيغة التي أوردتها الصحف الإسرائيلية، وسط توقعات بان يبدأ بمرحلة 60 يوما انتقاليا بعد اعلان وقف اطلاق النار.وسينشر الجيش اللبناني خلال الفترة الانتقالية نحو 8 آلاف جندي على طول الحدود مع إسرائيل، في حين سيسحب جيش الاحتلال قواته تدريجيا إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود خلال الفترة الانتقالية.